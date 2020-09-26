Kars'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
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Kars'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

26.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 26.09.2020 15:45
Kars'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Kars'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kars'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, K.S. idaresindeki 05 KL 513 plakalı otomobil, Yağkesen köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki hamile kadın G.S. ile H.S. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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