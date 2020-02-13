Kars'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Yakup Gümüş yönetimindeki 25 EK 683 plakalı otomobil Kars-Sarıkamış kara yolu kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, araçtaki Belinay, Taliha ve Nisanur Gümüş yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafik ekipleri kar ve tipi nedeniyle sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.