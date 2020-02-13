Kars'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
Haberler » Güncel » Kars'ta otomobil devrildi: 3 yaralı - Haber

Kars'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

13.02.2020 22:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 23:14
Kars'ta otomobil devrildi: 3 yaralı

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yakup Gümüş yönetimindeki 25 EK 683 plakalı otomobil Kars-Sarıkamış kara yolu kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, araçtaki Belinay, Taliha ve Nisanur Gümüş yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik ekipleri kar ve tipi nedeniyle sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler