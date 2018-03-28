Kars'ta Otomobil Çalan 2 Kişi Yakalandı

Kars'ta bir otomobili düz kontak yaparak çalan 2 kişiyi polis yakalandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir otomobil çalındı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalarda otomobili çalan iki kişiyi tespit etti.

Bunun üzerine şahısların ev ve iş yerlerine düzenlen operasyonda oto elektrikçide çalıştığı belirelenen Ç.M, ile V.S, yakalanarak gözaltına alındı.

Çaldıkları otomobille yakalanan Ç.M, ve V.S, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.