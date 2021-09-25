Kars'ta otobüsle seyahat eden yolcunun bavulunda uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Kars'ta otobüsle seyahat eden yolcunun bavulunda uyuşturucu ele geçirildi

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta otobüsle seyahat eden yolcunun bavulunda uyuşturucu ele geçirildi

Kars'ta yolcu otobüsünde bavul içerisinde 29,36 gram esrar bulundu.

KARS (AA) - Kars'ta yolcu otobüsünde bavul içerisinde 29,36 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğe bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kentteki uygulama noktalarında denetim yaptı.

Kars-Iğdır kara yolundaki uygulama ve kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, İ.N'ye ait bavula yeni göreve başlayan narkotik köpeği "Daxo" tepki verdi.

Bavuldaki aramada, poşet içerisinde 23,83 toz esrar ve 5,53 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli İ.N. gözaltına alındı.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kars'ta otobüsle seyahat eden yolcunun bavulunda uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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