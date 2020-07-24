Kars'ta ot toplayan çocuğun bacağına dirgen saplandı Kars'ta ot toplayan 13 yaşındaki çocuğun bacağına dirgen saplandı.

Kars'ta ot toplayan 13 yaşındaki çocuğun bacağına dirgen saplandı.

Susuz ilçesine bağlı İncipınar köyünde ailesine yardım eden 13 yaşındaki N.S.'nin bacağına dirgen saplandı. Yaralanan çocuk için AFAD ekipleri seferber oldu. Olay yerine intikal eden AFAD ekipleri, çocuğun bacağına saplanan dirgeni ustaca keserek aldı. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen N.S. hastaneye sevk edildi. Hastaneye sevk edilen N.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA