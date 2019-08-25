Kars'ta örtü yangını
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan örtü yangınında 15 hektarlık alan zarar gördü.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan örtü yangınında 15 hektarlık alan zarar gördü.
Şehit Halit köyü yakınlarındaki sarıçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sarıkamış Orman İşletmesi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 15 hektarlık alan zarar gördü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.