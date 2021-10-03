Kars'ta ormanlık alanlar sonbaharın renklerine büründü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta ormanlık alanlar sonbaharın renklerine büründü

AA / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel
Kars'ta ormanlık alanlar sonbaharın renklerine büründü

Kışın en uzun ve çetin geçtiği yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanlarda, havaların soğumaya başlamasıyla sonbaharın renkleri belirginleşmeye başladı.

KARS (AA) - Kışın en uzun ve çetin geçtiği yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlık alanlarda, havaların soğumaya başlamasıyla sonbaharın renkleri belirginleşmeye başladı.

Sarıkamış'ı çevreleyen 2 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağları'nda, yeşilin ve sarının tonlarına bürünen kavak, kayın ve huş ağaçları ile Keklik Vadisi'nde bulunan şelaleler, sonbaharın güzellikleriyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Doğaseverler ve amatör fotoğrafçılar da doğal güzelliklerle renk cümbüşünün bütünleştiği alanda hem yürüyüş yaptı hem de fotoğraf çekerek eşsiz manzarayı görüntüledi.

Amatör fotoğrafçı Hasan Cellat, Sarıkamış'ın, sonbaharda olağanüstü güzellikleri barındırdığını dile getirdi.

Cellat, doğa fotoğrafçıları olarak özellikle Keklik ve Karaurgan bölgesinin eşsiz görüntülerini fotoğraf karelerine yansıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Bölgede el değmemiş bir doğa ve fotoğrafçılar için bulunmaz bir ortam var." dedi.

Türkü Doğa da Sarıkamış'ın her mevsim kendine has bir güzelliğinin olduğunu ifade etti.

AA / Hüseyin Demirci - Son Dakika Haberleri
Karnında 6 kilogramlık kitle bulunan kadın ameliyatla sağlığına kavuştu

Karnında 6 kilogramlık kitle bulunan kadın ameliyatla sağlığına kavuştu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Tunç Soyer Joe Biden Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı
Spor Alex Teixeira
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kars'ta ormanlık alanlar sonbaharın renklerine büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 11:32:24. #1.11#