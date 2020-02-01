01.02.2020 12:32 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:33

Kars'ta organize suç örgütüne operasyon: 22 gözaltı

KARS'ta organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM, Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak-yönetmek-üye olmak, kasten öldürme, adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit, mala zarar verme, yağma, kullanmak için uyuşturucu madde almak-bulundurmak, uyuşturucu ticareti yapmak gibi suçları gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Bugün 03.00'da kar yağışı altında yapılan eş zamanlı operasyonda, Bülbül, Şehitler, Fevzi Çakmak, Halitpaşa Mahallelerindeki 20 evde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 7 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 12 şarjör, 4 ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 4 adet şarjör, 118 adet 9mm fişek ve 47 adet dolu kartuş, bir adet çelik yelek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

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