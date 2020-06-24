Kars'ta öldürülen Hatice Özkaçak'ın şüphelisi gözaltına alındı Kars'ta 2009 yılında ölü bulunan Hatice Özkaçak'ın cinayetinde yeni gelişme yaşandı.

Kars'ta 2009 yılında ölü bulunan Hatice Özkaçak'ın cinayetinde yeni gelişme yaşandı.

Kars'ın merkezine bağlı Hasçiftlik Köyü'nde 24 Nisan 2009 günü ölü bulunan 61 yaşındaki Hatice Özkaçak'ın 11 yıl sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Kızları Ayşegül Özkaçak ve Yurdagül Özkaçak, Müge Anlı'ya başvurdu. Katilin peşine düşen Müge Anlı, gizli bir tanığa ulaşarak olay ile ilgili yeni gelişmelerin yaşanmasını sağladı. O andan sonra Kars'ta sıcak saatler yaşanmaya başlandı.

Yaşanan gelişmeleri canlı yayında duyuran Anlı; "K.Ö., Kars Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Cinayet şüphesiyle hakim karşısına çıkarılacak." açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA