Olası yangınların önüne geçmek için piknik alanlarındaki çöpler toplandı
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Olası yangınların önüne geçmek için piknik alanlarındaki çöpler toplandı

Olası yangınların önüne geçmek için piknik alanlarındaki çöpler toplandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, vatandaşlar, olası yangınların önüne geçmek amacıyla piknik alanlarında biriken çöpleri topladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, vatandaşlar, olası yangınların önüne geçmek amacıyla piknik alanlarında biriken çöpleri topladı.

İlçede turizmle uğraşanlar, Sarıkamış Liseliler Dayanışma Grubunun öncülüğünde İnönü Mahallesinde bulunan Millet Bahçesinde bir araya geldi.

Buradaki çöpleri toplayan vatandaşlar, çevre temizliği yaptı. Etkinliğe katılanlar, orman yangınlarının yaşanmaması için vatandaşlardan çevreyi temiz tutmalarını ve dikkatli olmalarını istedi.

Sarıkamış Liseliler Dayanışma Grubu Başkanı Dağlar Özügüç, AA muhabirine, orman yangınları ve çevre temizliğine dikkat çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Özügüç, orman yangınları dolayısıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Millet Bahçemizde farkındalık yaratmak için çöp topladık. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ortam oluştu, her yer ter temiz oldu. Özellikle çöpleri ve şişeleri alıyoruz çünkü şişeler zamanla optik etki yaratabiliyor ve yangın çıkarabiliyor. Türkiye'yi daha yaşanabilir bir ortama getirmek istiyoruz. Turizm demek güzellik demek, birlik beraberlik demek. Turist temiz ve nezih olan yere gelir. Bu nedenle vatandaşlarımızı turizme alıştırmak için bu etkinliği düzenledik. Katılımcılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Ayhan Kaya da geçmişte bazı yangınlara şahit olduğunu anlatarak, "İnsanlar bu tür etkinliklerle doğayla buluşursa doğa bekçisi, kontrolörü ve muhafaza memuru olur. Çünkü insanlar şunu görecektir ki her yerde insanlar var ve çevreyle ilgili daha şuurlu olacaklar. Piknik yaptığı yerlerde hem alanını temiz tutuyor, hem de camına, şişesine sahip çıkıyor. Bu şekilde oto kontrol sistemi oluşarak herkes çevresini temiz tutacaktır" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından toplanan çöpler kent çöplüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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