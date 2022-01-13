Kars'ta okullara yarın kar tatili

KARS (DHA) - KARS'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için okulların tatil edildiği, kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14.01.2022 Cuma günü (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malül ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet