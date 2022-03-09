Kars'ta okullara 'kar' tatili (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta okullara 'kar' tatili (2)

Demirören Haber Ajansı - Volkan Karabağ - Güncel
 - Güncelleme:
Kars'ta okullara 'kar' tatili (2)

İL GENELİNDE TATİL KARARIKars Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle yarın için il genelinde bütün okulların tatil edildiğini duyurdu.

KARS (DHA) - İL GENELİNDE TATİL KARARI

Kars Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle yarın için il genelinde bütün okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Güncel

Kars, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title