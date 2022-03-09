Kars'ta okullara 'kar' tatili (2)

KARS (DHA) - İL GENELİNDE TATİL KARARI

Kars Valiliği, devam eden kar yağışı nedeniyle yarın için il genelinde bütün okulların tatil edildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" denildi.