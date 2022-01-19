Kars'ta okullara kar tatili

KARS (İHA) - Kars'ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 20.01.2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - KARS

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