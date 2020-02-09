Kars'ta okullara kar tatili

09.02.2020 21:04 | Son Güncelleme: 09.02.2020 21:04

KARS'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Kars Valisi Türker Öksüz taarfından yapılan açıklamada kars il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklama şöyle: "İlimizdeki olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm okullarımız 10 Şubat 2020 Pazartesi günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de bir gün idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: DHA