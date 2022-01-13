Kars'ta okul tatil mi? Son dakika! Kars okullar tatil mi? 13 14 Ocak Kars okullar ne zaman tatil?

KARS (Haberler.com) - Kars'ta okul tatil mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kars okullar tatil mi? 13 14 Ocak Kars okullar ne zaman tatil?

KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 14 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

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