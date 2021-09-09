KARS'TA OKUL ÇEVRESİ VE SERVİSLER DENETLENDİ

KARS'ta okulların yüz yüze eğitime başlamasının ardından jandarma ve polis sorumluluk alanlarındaki okul çevresi ve öğrenci servislerinde denetim yaptı.

KARS'ta okulların yüz yüze eğitime başlamasının ardından jandarma ve polis sorumluluk alanlarındaki okul çevresi ve öğrenci servislerinde denetim yaptı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk alanlarındaki okul çevresinde ve öğrenci servislerinde denetim gerçekleştirdi. Çocukların ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması kapsamında kent merkezi başta olmak üzere ilçe ve köylerde drone ile gerçekleştirilen denetimlerde; ilköğretim ve ortaöğretim çağındaki çocuk ve gençlerin, başta uyuşturucu maddeler olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulabilmesi, korunması ve eğitim-öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi hedefleniyor. Jandama köy okullarında öğrencilere boyama kitabı dağıtıp onlarla sohbet ederken, polis kent merkezindeki okul çevresinde bulunan metruk binalarda arama yapıp, şüpheli şahıslara kimlik sorgulaması yaptı.

Yetkililer, denetimlerin aralıksız devam edeceğini şüpheli kişilerin ise ihbar edilmesini istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı