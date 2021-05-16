Kars'ta odasında uyuyan çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
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Kars'ta odasında uyuyan çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Kars'ta odasında uyuyan çocuk maganda kurşunuyla hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta odasında uyuyan çocuk maganda kurşununun isabet etmesi üzerine ağır yaralandı.

Kars'ta odasında uyuyan çocuk maganda kurşununun isabet etmesi üzerine ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, önceki gün saat 19.45 sularında Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olarak evinin balkonuna çıkan bir kişi, silahıyla sağa sola ateş etmeye başladı. Şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan birisi evinde kendi odasında yatakta uyuyan 11 yaşındaki E.A.'ya isabet etti. Yaralanan E.A. olay yerine çağrılan ambulansla Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. 11 yaşındaki E.A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası cinayet zanlısını arama ve yakalama çalışması başlatan Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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