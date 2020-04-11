Kars'ta nisanda yağan kar güzel manzaralar oluşturdu Kars'ın Sarıkamış ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü ilçede, gece aralıklarla başlayan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı.

Sarıçam ormanları, kardelenler, sarı çiçekler karla kaplanırken 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi de beyaza büründü.

Karla kaplanan ağaç ve bitkiler, güzel manzaralar oluşturdu.

Vatandaşlardan Gökhan Üstündağ, Kars'ta baharda da kar yağdığını anımsatarak, "Bugün 11 Nisan, biz sabah bembeyaz bir manzarayla uyandık. Sarıkamış yine kar altındaydı, çiçekler ağaçlar bembeyaz." dedi.

Kaynak: AA