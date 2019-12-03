Kars'ta muhtarları hedef alan telefon dolandırıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı

03.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:52

Kars'ın Kağızman ilçesinde, telefonda kendilerini polis ve jandarma olarak tanıtarak 6 muhtardan para isteyen ve bir muhtarı da 8 bin lira dolandıran kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Zuvar Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Ağdeve, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerini güvenlik güçleri olarak tanıtan kişilerin ilçedeki 7 muhtarı arayarak para istediğini anlattı.

Bu duruma inanan muhtar F.Ö'nün dolandırıcıların hesabına 8 bin lira para gönderdiğini ifade eden Ağdeve, şöyle konuştu:

"İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulunduk. Dolandırıcı kendini komutan olarak tanıttı, sonra 'bir terör suçlusunu yakaladık ve üzerinde sizin kimlik bilgileriniz var, eğer dediklerimi yapmazsan sen de suçlu olursun' diyerek para istedi. Telefonla konuşarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittim ve oradaki komiser arkadaşa telefonu verdim. Bu sayede gerçeği öğrenerek dolandırılmaktan kurtuldum."

İlçe Emniyet Müdürülüğü ekipleri, kendilerini polis, jandarma olarak tanıtan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA