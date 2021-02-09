Kars'ta muhtarlara afet farkındalık eğitimi verildi
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Kars'ta muhtarlara afet farkındalık eğitimi verildi

09.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 09.02.2021 14:14
Kars'ta muhtarlara afet farkındalık eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesiyle, Kars'taki 80 muhtara afet farkındalık eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesiyle, Kars'taki 80 muhtara afet farkındalık eğitimi verildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen eğitimde, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Oktay Ayğan, muhtarlara konuyla ilgili bilgi verdi.

Ayğan, Kars'ta planlanan afet farkındalık eğitiminin devam edeceğini söyledi.

Programa katılan muhtarlara, "Farkındalık Düzeyinde Sivil Savunma Hizmetleri ve Seferberlik Bilgisi", "Afet Farkındalık Eğitimi, Gönüllülük", "Türkiye Afet Müdahale Planı", "İyileştirme Süreçlerinde Afet Sonrası İnsani Yardımlar", "Hak Sahipliği ve Borçlandırma", "Psikososyal Hizmetler" konusunda eğitimi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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