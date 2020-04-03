Kars'ta motosikletiyle karantinadaki köyünden kaçan kişi yakalandı Kars'ın Kağızman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinadaki Karabağ köyünden motosikletle kaçan kişiye 6 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında karantinadaki Karabağ köyünden motosikletle kaçan kişiye 6 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kars Valiliğince Kovid-19 önlemleri çerçevesinde karantinaya alınan Karabağ köyünden bir kişi kaçtı.

Kağızman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gelen ihbar üzerine yapılan çalışmada, Y.I'nın köyden motosikletiyle kaçtığı tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, gözaltına alınan 45 yaşındaki Y.I'ya "bulaşıcı hastalıklara yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş bulunan kimselerin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uyulmaması" suçundan 6 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA