Kars'ta motosiklet sürücüsü trafik kazasında öldü

Kars'ta motosiklet sürücüsü trafik kazasında öldü

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

09.11.2019 22:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:30
Kars'ta motosiklet sürücüsü trafik kazasında öldü

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kağızman'dan istikametine giden Ferhat İpek idaresindeki motosiklet, Günindi köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazayı gören kara yolundaki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı İpek'i ilk müdahalenin ardından Kağızman Devlet Hastanesine götürdü.

İpek, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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