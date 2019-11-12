Kars'ta motorize polis ekipleri göreve başladı

12.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:00

Kars'ta şehir içinde yaşanan olaylara daha çabuk müdahale edebilmek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve "yunuslar" olarak bilinen motosikletli timler göreve başladı.

Suç ve suçlularla daha hızlı ve etkin mücadele edilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 4 ekip halindeki 8 kişilik motorize timlerinin hizmetinde kullanılacak 4 motosikletin teslimi dolayısıyla tören düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü önünde Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Müftüsü Yusuf Eviş ve emniyet personelinin katıldığı törenle, söz konusu motosikletler göreve başlayan polislere teslim edildi.

Vali Öksüz, burada yaptığı konuşmada, yeni timin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Suç ve suçlularla mücadele çok önemli, kentlerimizde, metropollerde, suçlular artık yeni yöntemlerle, yeni teknikleri kullanıyorlar." dedi.

Suçluların daha hızlı şekilde yakalanması için yeni timlerin kurulduğuna dikkati çeken Öksüz, "Bizim de artık polis teşkilatı olarak bunlara karşı daha hızlı, daha pratik, herhangi bir suç işlendiğinde hızlıca olaya müdahale edebilecek timlere, yapılara ihtiyacımız var. Motosikletli timler bu ihtiyaçtan doğan bir birim. Kars'ta 4 yunus timimizi asayiş hizmetlerinde kullanacağız." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ise yunus timlerinin suç ve suçlularla mücadelede çok etkin rol aldığını anımsatarak, "Yunus ekiplerimiz seri şekilde olay yerine intikal etmekte, diğer ekiplerimiz takviye istediklerinde seri şekilde takviye olmakta ve yakın dövüş taktiklerini bilmektedirler. Yunuslar, yakalama taktiklerini de bilmektedirler. Şu an 63 ilimizde Yunus timlerimiz var, 64'üncüsü ise Kars olacak." ifadesini kullandı.

Müftü Eviş, yapılan konuşmaların ardından timlerin başarılı olması için dua etti.

Tören, göreve başlayan yunus ekiplerinin gösterisiyle sona erdi.

Kaynak: AA