Kars'ta minik öğrenciler havuzla tanıştı



KARS - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Kars'ta yaptırılan 500 seyirci kapasiteli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu minik öğrencilere kapılarını açtı.

Yıllarca Kars'a eksikliği hissedilen Yüzme Havuzu kentte hizmete girmesiyle birlikte özellikle yüzme sporuna ilginin de artmasına neden oldu.

Yapımı geçtiğimiz yıl tamamlanarak hizmete açılan Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Yarı Olimpik Yüzme Havuzu son günlerde anaokulu öğrencilerini ağırlıyor. Minik öğrencilere burada dallarında uzman eğitmenler tarafından yüzme dersleri veriliyor.

Son yılların en sıcak yazını yaşayan ve hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu Kars'ta bir özel anaokulu öğrencilerini Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'na getirdi. Yüzme havuzuna getirilen minik öğrenciler, bir yandan yüzme öğreniyor, bir yandan da sıcak yaz günlerinde serinlemenin keyfini çıkartıyor.

Kars Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda sıcak hava da gönüllerince eğlenen minik öğrenciler, etrafa neşe saçıyor. Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıktığı Kars'ta, minik öğrenciler yüzme eğitmenleri nezaretinde oyun oynayarak yüzme öğreniyor.

Kars'ta böyle bir imkanın olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Anaokulu öğretmeni Canan Altay Çelik, "Anaokulu olarak çocuklar adına Kars'ta olmayan şeyleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Böyle bir fırsat varken, böyle bir yer açılmışken, neden değerlendirmeyelim dedik. Çocuklarımızda faydalansın. Olmayan etkinliklerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Şuan burada 22 çocuğumuz var. Ama toplamda katılım sayımız 35 havuz kursu bizim için çok önemlidir. Çok güzel, güvenilir, eğlenceli, hijyenik, çocuklarımız gayet güzel vakit geçiriyorlar. Eğleniyorlar. Elimizden geldiğince onları eğlendirmeye çalıyoruz." dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü Yüzme Eğitmeni Selam Ateş ise, "Çok talep var havuzlara karşı, biz bu konuda çok mutluyuz. Yani ailelerin talebinin olması bizleri mutlu ediyor. Çocuklar suyu sevdiği için havuzda olmayı tercih ediyorlar. Bizde eğitimimizi severek yapıyoruz. Çocuklarda seviyor. Bizde seviyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü'ne ait Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda çocukların yanı sıra, yetişkinler de faydalanabiliyor. Çocuk ve yetişkinler için ayrı ayrı hazırlanan eğitim programlarına katılmak isteyenler, bayan, erkek ve karma olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirilen eğitim programlarından istediklerine katılabiliyor. Yaz dönemi yüzme kurslarının dışında, özel yüzme programları da düzenleniyor.