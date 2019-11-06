Kars'ta Mihralibey Ortaokulu'ndan Mavi Hareket temizliği

06.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:55

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve 81 ile yayılan "Mavi Hareket" isimli kıyıların temizliğini amaçlayan proje Kars'ta da Mihralibey Ortaokulu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.



"Mavi Hareket" olarak bilinen proje sayesinde 81 ilin kıyılarının temizlenmesi ve e-Twinning platformuna da aktarılarak tanıtılması ve yaygınlaştırılması hedefleniyor.



Mihralibey Ortaokulunun öğrencileri bu hedef doğrultusunda Kars'ın içinden geçen ve kıyılarında çöplerin bulunduğu Kars Çayı'nın etrafında temizledi. Temizlik faaliyetler esnasında öğrenciler halkın bilinçlendirilmesi ve dere kenarına bırakılan çöplerin azaltılması gerektiği konusunda hemfikir oldular. - KARS

Kaynak: İHA