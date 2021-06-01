Kars'ta metruk binaların yıkımı devam ediyor

Kars'ta vatandaşlar can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkımı devam ediyor.

Kars'ta vatandaşlar can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkımı devam ediyor.

Kars Valiliği İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgesi ve İmar Kanunun ilgili maddesi kapsamında, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ve enkazlarının zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanılmasını engellemek için, belediye ekiplerince metruk binaların yıkılması için başlatılan çalışmalar kentin birçok noktasında sürüyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla Belediye ekiplerince Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan metruk binalar tek tek yıkılıyor. Çevre güvenliğini alan belediye ekipleri iş makinesi vasıtası ile yıkım çalışmalarını yürütürken, itfaiye ekipleri ise sürekli yıkımı yapılan binaları sulayarak toz çıkmasını önlüyor.

Belediye ekiplerince yıkımı yapılan binalardan çıkan atıklar ise kamyonlarla kent dışına çıkarılıyor. Belediye ekiplerince kent genelinde bulunan metruk binaların yıkımına devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı