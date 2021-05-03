Kars'ta metruk binalar yıkılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta metruk binalar yıkılıyor

Kars'ta metruk binalar yıkılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta bulunan metruk binalar yıkılıyor.

Kars'ta bulunan metruk binalar yıkılıyor.

Kars Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkılması için çalışma başlattı.

İçişleri Bakanlığı'nın ilgili genelgesi ve İmar Kanunun ilgili maddesi kapsamında, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ve enkazlarının, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanılmasını engellemek için Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri metruk binaların yıkılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 45 metruk bina belediye ekipleri tarafından yıkılarak enkazları kaldırılıyor. Yürütülen çalışmalar mahalle sakinlerini de memnun etti. - KARS

Kars'ta metruk binalar yıkılıyor
Kars'ta metruk binalar yıkılıyor
Kars'ta metruk binalar yıkılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı
Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı
CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok
CHP'li belediyeler, valilikleri ters köşeye yatırdı: İçki satışı yasağı kararında imzamız yok
Çalışma Muafiyet İzni Belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu aştı
Çalışma Muafiyet İzni Belgesi alan kişi sayısı 3 milyonu aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Cyle Larin Gökhan Gönül Hüseyin Göçek Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kars'ta metruk binalar yıkılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 15:02:44. #1.16#

title