Kars'ta mest eden gün batımı manzarası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta mest eden gün batımı manzarası

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

Kars'ta mest eden gün batımı manzarası Kars'ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Kars'ta mest eden gün batımı manzarası

KARS - Kars'ta gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı. Susuz Çayı'nda kaydedilen görüntüler görenleri hayran bıraktı.

Tarihi dokusuyla dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars'ta gün batımında kırmızıyla Susuz Çayı'nın birleşmesi kenttin güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Gökyüzünün kızıla bürünmesiyle birlikte ortaya çok güzel görüntülerin çıktığını ifade eden vatandaşlar, "Kars'ın en güzel içlerinden birisi olan Susuz'da manzara, olarak yeşillik olarak, temiz suları olarak gerçekten hem Kars halkı için hem de buraları gelip görmek isteyenler için eşsiz bir güzellik diyebilirim" dedi.

İmkanı olan herkesi Susuz'a davet eden vatandaşlar, "İmkanı olan herkesi buraya davet ediyorum. Böyle güzide yerlerde mesire yeri olarak dinlenmek amaçlı kullanabilirsiniz. Yoğun sıkıcı, işinizden bir nebzede olsa kurtulup gelebiliyorsanız huzuru burada rahatlıkla bulabilirsiniz. Gün batımı yine eşsiz güzellikte, yine bu manzarayı birçok yerde bulamazsınız. Burada hem dinlenip, hem eğlenip, hem de gün batımını çok rahatlıkla izleyebilirsiniz" diye konuştu.

Susuz ilçesinden geçen Susuz Çayı'na yansıyan gün batımı adeta görsel şölen sundu. Bulutların kızıla bürünmesi, ağaçlarla birlikte suya yansıma kartpostal görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta mest eden gün batımı manzarası
Kars'ta mest eden gün batımı manzarası
Kars'ta mest eden gün batımı manzarası
Kars'ta mest eden gün batımı manzarası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Ahmet Kaya Selin Şekerci İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Arda Turan Mesut Özil Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars'ta mest eden gün batımı manzarası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 09:21:00. #1.14#

title