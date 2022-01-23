Kars'ta mendereslerin seyrine doyum olmuyor - Haberler
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Kars'ta mendereslerin seyrine doyum olmuyor

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

- Kars'ta mendereslerin seyrine doyum olmuyor Kars'ta beyaz örtüyle bütünleşen ve kıvrılarak akan mendereslerin seyrine doyum olmuyor.

ARPAÇAY, KARS (İHA) - - Kars'ta mendereslerin seyrine doyum olmuyor

KARS - Kars'ta beyaz örtüyle bütünleşen ve kıvrılarak akan mendereslerin seyrine doyum olmuyor.

Dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan menderesler yazın rengarenk açan çiçekler ile yemyeşil doğa arasında yılan gibi kıvrılarak akarken, kışın da beyaz gelinliğiyle süzülürken kart postal görüntüler ortaya çıkarıyor.

Arpaçay Menderesi kilometrelerce uzunlukta kıvrımlar oluşturarak akıyor. Menderesin oluşturduğu güzel manzara havadan drone ile görüntülendi. Menderes kartpostallık görüntüleri ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kars'ta mendereslerin seyrine doyum olmuyor

Kars'ta mendereslerin seyrine doyum olmuyor

Kars'ta mendereslerin seyrine doyum olmuyor

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Son Dakika Haberleri

Arpaçay, Yılan, Kars, Güncel, Haber

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