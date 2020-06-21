Kars'ta maskesiz sokağa çıkanlara 900 lira ceza kesilecek
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Kars'ta maskesiz sokağa çıkanlara 900 lira ceza kesilecek

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da maskesiz sokağa çıkanlara 900 lira idari para cezası kesilecek.

Kars'ta maskesiz sokağa çıkanlara 900 lira ceza kesilecek
21.06.2020 11:04 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:19

Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Kars'ta da maskesiz sokağa çıkanlara 900 lira idari para cezası kesilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira cezai işlem uygulanacak.

Korona virüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılmasını istemişti. Buna göre yarından itibaren sokağa maskesiz çıkan vatandaşlar, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek. - KARS

Kaynak: İHA

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