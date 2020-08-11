Kars'ta maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi
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Kars'ta maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi

- Kars'ta maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi Korona virüs salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen...

11.08.2020 13:57 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:12

- Kars'ta maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi

KARS - Korona virüs salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Valiliklere gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri'" genelgesi doğrultusunda tüm yurtta olduğu Kars'ta da denetimlere devam edildi.

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen denetimlere Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Ticaret Müdürü Adem Beyribey katıldı.

Vali Mehmet Zahid Doğu Başkanlığı'nda yapılan denetimlerde işyerleri tek tek kontrol edildi. Vali Yardımcısı Doğu, işyeri sahiplerini bilgilendirdi.

Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu, "Gerek il merkezimizde, gerek ilçelerimizde valilerimiz, kurum müdürlerimiz kaymakamlarımız tam sahada pres denetimleri gerçekleştiriyoruz. Biz biliyoruz ki milletimiz, yüce devletimiz bugüne kadar birçok badireyi, sıkıntıyı el birliğiyle, devlet-millet hep beraber mücadele ederek aştık. Bugün de böyle bir dünyayı saran ve sarsan ülkemizi de bu noktada etkileyen bir salgınla mücadele ediyoruz. Biz biliyoruz ki bu salgını aşacaksak her bir insanımızın, sorumluluk şuuruyla, kurallara riayet ederek ilgili kurumlarımızın, bakanlığımızın ve başta cumhurbaşkanımızın uyarıları doğrultusunda kurallara riayet ederek aşacağı inancındayız" dedi.

Doğu, "İnşallah bu yaptığımız denetimlerde farkındalığı bir kere daha ortaya koyma, sağlık kurallarını bir kere daha hatırlatma ve özellikle maske, mesafe, hijyen diye tabir ettiğimiz 3 altın kuralı tekrar ve tekrar zihinlere kazıma noktasında bir denetim icra ettik. Son günlerde Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı verilere baktığımızda vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Bir parça rehavet havasına insanımızın kapıldığını gözlemliyoruz. İnşallah tekrar sıkı sıkıya kurallara riayet ettiğimizde vaka sayıları düşecek. Bir zaman geldikten sonra bu salgın tamamen bitmiş olacak. Hep beraber el birliğiyle bu süreci aşacağız" diye konuştu.

Yapılan denetimde, maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının insan ve toplum sağlığı için önemine dikkat çekildi.

Denetimlerde iş yerler, tek tek denetlendi, işyeri sahipleri ve müşterileri uyarıldı. Denetimlere hız kesmeden devam edileceği öğrenildi.

Kars'ta maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi

Kaynak: İHA

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