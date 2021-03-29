Kars'ta mart sonunda çatılar ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle çatılar ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle çatılar ve ağaçlarda buz sarkıtları oluştu.

Martın son günlerinin yaşanmasına rağmen özellikle hafta sonu etkili olan kar yağışıyla yeniden beyaza bürünen ilçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ölçüldü.

Özellikle kar yağışı sonrası etkisini artıran soğuk hava sebebiyle bina çatılarında, ağaç dallarında eriyen karlar buz sarkıtlarına dönüştü.

Bitkilerin de kırağı ile kaplandığı ilçede, araçların camları buzla kaplandı, bazı vatandaşlar da araçlarını battaniye sararak soğuktan korumaya çalıştı.

İlçede bazı çocuklar da okul bahçesinde kar topu oynamanın keyfini yaşadı.

Hayvanların yiyecek bulmakta güçlük çektiği ilçede kargalar ile sığırcıkların yiyecek için kavga etmeleri ilgin görüntü oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci