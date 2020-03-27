Kars'ta marketler müşterilerine 'kurye' ile hizmet verecek "Kovid-19" virüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde başlatılan 'Evinde kal' kampanyası çerçevesinde vatandaşların evlerinde kalmalarına yönelik çeşitli alternatifler başvuruluyor.

"Kovid-19" virüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde başlatılan 'Evinde kal' kampanyası çerçevesinde vatandaşların evlerinde kalmalarına yönelik çeşitli alternatifler başvuruluyor.

Kars'ta da vatandaşların evlerinde kalmalarını sağlamak üzere kentte bulunan marketlerde vatandaşlara 'kurya' ile hizmet verilecek. Vatandaşlar marketlere siparişlerini evlerinden telefon aracılığıyla sipariş edecek. Marketler ise aldıkları siparişleri vatandaşlara 'kurye' vasıtasıyla ulaştıracak.

Kars Ticaret ve Sanayi Odası 'Evinde kal' kampanyasına destek olmak amacıyla yerel marketleri organize ederek satın alınan ürünlerin kurye desteği ile müşterilerin evlerine kadar götürme hizmeti başlattı.

KATSO Başkanı Başkan Ertuğrul Alibeyoğlu, "Kovid-19" virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde başlatılan 'Evinde kal' kampanyası Kars'ta etkin bir şekilde yürütülebilmesi için çeşitli önlemler aldıklarını belirtti.

Başkan Alibeyoğlu, "Vatandaşlarımızın sağlığı için yerel marketlerimizi organize ederek böyle bir kampanyayı başlattık. Buradan kampanyamıza desek veren tüm esnaflarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu hizmet belki de esnaflarımıza fazladan külfet getirecektir. Ama esnaflarımız hiç düşünmeden kampanyamıza entegre oldu ve vatandaşlara hizmet için gerekli çalışmalarını başlattı" dedi.

Başkan Alibeyoğlu tüm vatandaşları, 'Evinde kal' kampanyasına destek vermeye, zaruri ihtiyaç olmadığı sürece herkesi evlerinde kalmaya davet etti.

Kars merkezde faaliyetlerini yürüten yerel marketler bünyelerinde oluşturmuş oldukları telefon ve Whatsapp hattı ile müşterilerin satın aldıkları ürünleri evlerine kadar götürecek. - KARS

Kaynak: İHA