Kars'ta mahalleye inen bozayı, cadde ve sokaklarda yiyecek ararken görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta mahalleye inen bozayı, cadde ve sokaklarda yiyecek ararken görüntülendi

Kars'ta mahalleye inen bozayı, cadde ve sokaklarda yiyecek ararken görüntülendi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayının cadde ve sokaklarda yiyecek araması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayının cadde ve sokaklarda yiyecek araması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gündüz inen bozayının, bahçelerde gezdikten sonra cadde ve sokaklardaki çöp konteynerlerinde yiyecek aradığını gören vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Atık yiyeceklerle karnını doyuran bozayı, ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

İlçe sakinlerinden Emir Ali Bakışçı, AA muhabirine, ayıların mahallelerine genelde geceleri geldiğini belirterek, "Bugün orta büyüklükte bir ayı önce komşunun bahçesindeki kovanlara saldırdı, daha sonra da şehir içine doğru geldi. Burada yiyecek ararken biz de onu izledik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Sevgilisinin kiraladığı evde fuhuş yaptıran kadın karakola bastonla gitti! Operasyonda 9 kişi gözaltında
Sevgilisinin kiraladığı evde fuhuş yaptıran kadın karakola bastonla gitti! Operasyonda 9 kişi gözaltında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Prens Harry Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Şenol Güneş Ergin Ataman Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars'ta mahalleye inen bozayı, cadde ve sokaklarda yiyecek ararken görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.5.2021 12:35:06. #1.16#

title