KARS'TA LİSELİ KIZLAR PARKTA KAVGA ETTİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KARS'TA LİSELİ KIZLAR PARKTA KAVGA ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARS'ta kız öğrenciler parkta saç saça kavga etti.

KARS (DHA) - KARS'ta kız öğrenciler parkta saç saça Kavga etti. Bazı öğrencilerin alkışlarla destek verdiği kavga, cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

Kars Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi öğrencileri öğlen saatlerinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerindeki Cumhuriyet parkında bir araya geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki okulun kız öğrencileri arasındaki çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Dakikalarca süren kavga, diğer öğrencilerin araya girmesiyle güçlükle sona erdi. Yaşanan kavga anı cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Bazı öğrenciler, kavgayı ıslıklarla desteklerken, bazı öğrenciler de cep telefonlarıyla görüntü almaya çalıştı.

KARS'TA LİSELİ KIZLAR PARKTA KAVGA ETTİ

KARS'TA LİSELİ KIZLAR PARKTA KAVGA ETTİ

KARS'TA LİSELİ KIZLAR PARKTA KAVGA ETTİ

Konya'da lisede kavga

Konya'da lisede kavga

 İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

 (Metrodaki bıçaklı tehdit) Başsavcılık: Derhal soruşturma başlatıldı

(Metrodaki bıçaklı tehdit) Başsavcılık: Derhal soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title