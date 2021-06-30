Kars'ta lise öğrencileri kütüphanesi olmayan okullar için seferberlik başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta lise öğrencileri kütüphanesi olmayan okullar için seferberlik başlattı

Kars'ta lise öğrencileri kütüphanesi olmayan okullar için seferberlik başlattı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan - Haberler | Kültür Sanat

Kars'ta Faik Fikriye Torunoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmen ve idarecileri, "Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor" projesi kapsamında kendi imkanlarıyla okullara kütüphane kazandırıyor.

Kars'ta Faik Fikriye Torunoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmen ve idarecileri, "Meslek Liseleri Hayata Dokunuyor" projesi kapsamında kendi imkanlarıyla okullara kütüphane kazandırıyor.

Meslek lisesinin gönüllü öğretmen ve öğrencileri, yaklaşık 6 aydır ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, kent genelinde kütüphanesi olmayan okullara yönelik çalışma başlattı.

Kendi imkanlarıyla topladıkları paralarla kütüphane için gerekli dolap, masa, halı, kitap gibi malzemeleri temin eden öğrenciler ile öğretmenleri, proje kapsamındaki ilk kütüphaneyi Selim ilçesi Kaynarlı Köyü İlkokuluna kazandırdı.

Kamyona doldurdukları malzemeleri köy okuluna götürerek kurulumunu yapan öğretmenler ile öğrenciler, ildeki kütüphanesiz tüm okullara yönelik de aynı çalışmayı yapmayı hedefliyor.

"Hedefimiz her yerde böyle çalışmaların başlamasına vesile olmak"

Lise müdürü Talip Oğultarhan, AA muhabirine, köy okulları için harekete geçerek böyle bir proje başlatıp hem çocuklara okuma alışkanlığı hem de ders çalışabilecekleri güzel ortamlar hazırladıklarını söyledi.

Projeyi kütüphanesi olmayan tüm okullarda uygulamayı amaçladıklarını ifade eden Oğultarhan, "Kaynarlı köyünde yeni yapılan okulda kütüphane olmadığını öğrendik, bunun üzerine harekete geçerek güzel bir kütüphane kurduk. Hedefimiz ülkede örnek olmak ve her yerde böyle çalışmaların başlamasına vesile olmak. Selim ilçesindeki köy okulu bizim için başlangıç oldu, ilerleyen süreçlerde kütüphane kurmaya devam edeceğiz." dedi.

Öğrencilerden Nazar Karimiş ise köy okullarına kütüphane kurarak ilkokul çağındaki çocukların kitaplara daha rahat erişmelerini sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Hayallerini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Karimiş, "Umarım buradaki çocuklara faydalı oluruz ve gelecekte ülkeye faydalı birer birey olurlar. Bugün eşyaları kamyonlara yükledik ve okula getirdik. Sonra da kütüphane kuracağımız yere taşıdık ve orayı da temizleyerek rafları, dolapları kurduk. Kitaplarımızı yerleştirerek okula güzel bir kütüphane kazandırdık." ifadesini kullandı.

"Yaklaşık 2 bin 500 kitaba kavuştuk"

Kütüphane kazandırılan okulun Türkçe öğretmeni Buse Güllü de hem öğretmenler hem de öğrenciler adına çok mutlu olduklarını aktardı.

Okulda kütüphane olmadığı için öğrencilerin farklı kaynaklar okuma fırsatı bulamadığını dile getiren Güllü, "Sağ olsunlar meslek liselerimizin öncülüğünde yeni bir kütüphanemiz oldu. Yaklaşık 2 bin 500 kitaba kavuştuk. Çalışma kitaplarımız, okuma kitaplarımız oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Berivan Demirci de yeni eserlere kavuştukları için mutlu olduklarını, artık kütüphanede daha fazla zaman geçirerek hem kitap okuyacaklarını hem de ders çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Cristiano Mesut Özil Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars'ta lise öğrencileri kütüphanesi olmayan okullar için seferberlik başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 11:51:21. #1.14#

title