Kars'ta lise öğrencileri 23 Nisan'ı kayak yaparak kutladı
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Kars'ta lise öğrencileri 23 Nisan'ı kayak yaparak kutladı

Kars'ta lise öğrencileri 23 Nisan'ı kayak yaparak kutladı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kayak organizasyonu düzenlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kayak organizasyonu düzenlendi.

İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü bünyesinde aralarında alp ve kuzey disiplini milli takım sporcularının da bulunduğu Sarıkamış Spor Lisesi öğrencileri, 2 bin 700 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 3 nolu pistinin zirvesine yürüyerek çıktı.

Kayak ve snowboard takımlarını giyen öğrenciler, kar kalınlığının 25 santimetre olduğu pistte, Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile kayak gösterisi yaptı.

Sarıkamış Spor Lisesinin beden eğitimi öğretmeni Habip Topçu, AA muhabirine, 23 Nisan'da karla buluşarak Atatürk'ü andıklarını söyledi.

Sarıçam ormanları arasında güzel bir günde, güzel bir etkinlik için sporcu öğrencilerle bir araya geldiklerini ifade eden Topçu, "Pandemi sürecinden dolayı belki dolu dolu kutlayamıyoruz ama çocuklarımız mutlu olsun diye böyle bir etkinlik yaptık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleceğimiz olan çocuklar hediye etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." dedi.

Milli kayakçı Zerda Tımarlı da 23 Nisan'ı kayak yaparak kutladıklarını belirterek, "Minibüsle dağa çıktık, sonrasında kayakları sırtımıza alıp yukarıya doğru tırmandık. Kayak yapıp Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtık." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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