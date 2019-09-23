Kars'ta laptoplu defineciler suçüstü yakalandı

23.09.2019 15:24

Kars'ta jandarma ekipleri, defineciler göz açtırmıyor. Laptop ve kepçeyle define arayan 7 kişi kazdıkları çukurda kıskıvrak yakalandı.



Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Merkez Ağadeve Köyü Cezo Mezrası mevkinde şüpheli 7 kişinin izinsiz kazı yaptığı bilgisi aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapan 7 kişiyi suçüstü kıskıvrak yakaladı.



Definecileri gözaltına alan jandarma kazı yapılan alanda 5x5 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur tespit etti. Olayda kullanılan 1 adet kepçe, 1 adet laptop, 1 adet detektör, 1 adet kazma ve 1 adet kürek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.



Konuyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, ilimiz genelinde kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam edecektir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA