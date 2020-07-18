Kars'ta kuyuda biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kars'ta kuyuda biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu

Kars'ta kuyuda biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

Kars'ta kuyuda biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu
18.07.2020 23:17 | Son Güncelleme: 18.07.2020 23:22

Kars'ta kuyuda biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Figen Karadağ ile oğlu Mert Karadağ, bir süre önce ev almak için İstanbul'dan Kars'a geldi. 8 gün önce Şehitler Mahallesi'nde ev bakan anne ile oğlundan bir daha haber alınamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce anne ile oğlunun bulunması için özel ekip kuruldu ve çalışmalara başlandı.

Çalışmalar sonucu, Cumhuriyet köyü yakınlarında yer alan sulama kanalı yanındaki kuyuda, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibinin yanı sıra sağlık, AFAD ve itfaiye görevlisi sevk edildi. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün'ün de aralarında bulunduğu savcılar olay yerine geldi. İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Güvenlik güçlerinin incelemesi sonucu kuyudaki cesetlerin, kayıp Figen ve Mert Karadağ'a ait olduğu belirlendi.

Anne ve oğlunun tüfekle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan M.S ve A.S'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf eden M.S'nin olaydan önce maktullerle ev alışverişi yapmak üzere Tapu İl Müdürlüğüne gittiği öğrenildi.

Polis ekiplerince Cumhuriyet köyünde yapılan aramada cinayette işlenen tüfek ile bir miktar para ele geçirildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri Güncel
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı Magazin
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı Spor
Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı
Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti Spor
Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup etti
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı Dünya
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi 3. Sayfa
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten sözler
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten sözler
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
'Huysuz Virjin' olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
Uluslararası camianın 'laiklik' kaygısına Sözcü Kalın'dan yanıt: Türkiye'de dini özgürlük var, kaygılar yersiz
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hayırlı olsun' deyip paylaştı
Yerli otomobil böyle üretilecek! Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hayırlı olsun" deyip paylaştı
Nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
ABD'de suç çetelerinin, koronavirüsün yayılması için 400 kişilik partiler düzenlediği ortaya çıktı
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Ozan Güven Selçuk Yöntem Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Fatih Terim Burak Yılmaz Malcolm Thomas İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Joe Carr Roza Sabah Naya Rivera Grant Imahara
Şu an buradasınız: Kars'ta kuyuda biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 23:22:14. #1.14#
title