Kars'ta kurulacak "Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi" engellileri hayata bağlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kars'ta kurulacak "Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi" engellileri hayata bağlayacak

03.12.2020 17:23 | Son Güncelleme: 03.12.2020 19:57

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kentte engellilerin sosyal ve kültürle faaliyetlerini yapılabileceği "Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi" inşa edeceklerini bildirdi.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kentte engellilerin sosyal ve kültürle faaliyetlerini yapılabileceği "Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi" inşa edeceklerini bildirdi.

Kentte, valilik bünyesinde kurulan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunca yapılan denetimler sonucu, Kars Adliyesi, engellilerin yaşamını kolaylaştıran uygulamalar nedeniyle "erişilebilirlik belgesi" almaya hak kazandı.

Bu nedenle adliyede düzenlenen etkinlikte Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün'e "erişilebilirlik belgesi"ni takdim etti.

Öksüz, burada yaptığı konuşmada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne işaret ederek, kentte "Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi" projesini hayata geçireceklerini söyledi.

Uzun süredir engellilerin sabah evden çıkıp hizmet alabileceği ve akşama kadar orada vakit geçirip sosyal, kültürel faaliyetlerde bulunabileceği Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi kurmak istediklerini dile getiren Öksüz, şunları kaydetti:

"Bu konu hakkındaki proje hazırlığımızı bitirip Kalkınma Ajansımıza sunduk ve onlardan destek aldık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, valilik, belediye olarak hepimiz seferber olacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde bu merkezin yapımına başlıyoruz. İnanıyorum ki bu da engellilerimiz için çok önemli bir merkez olarak faaliyetine başlayacak."

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün ise Kars'ta yaşayan engelli vatandaşların daha rahat hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Adliye binasında avukat, personel ve vatandaş girişine 2 araçlık engelli otoparkı yaptıklarını anlatan Aygün, "Adliyemizde, engelli otoparklarının bitişiğinden başlamak üzere 150 santimetre genişliğinde engelli rampası mevcut. Girişinde 2 tekerlekli sandalye olan adliyemizde merdiven ve asansör girişlerine kadar, engelliler için hissedilebilir yüzey ile engelli lavabosu var." dedi.

Kars'ta kurulacak 'Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi' engellileri hayata bağlayacak
Kars'ta kurulacak 'Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi' engellileri hayata bağlayacak
Kars'ta kurulacak 'Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi' engellileri hayata bağlayacak
Kars'ta kurulacak 'Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi' engellileri hayata bağlayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

İlgili Haberler

Başkan Yılmaz'dan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' müjdesi
Başkan Yılmaz'dan 'Engelsiz Yaşam Merkezi' müjdesi
Avcılar'da engelli yaşam merkezi açıldı
Avcılar'da engelli yaşam merkezi açıldı
Son dakika haber: Engelli çocuklar için Engelsiz Yarınlar Derneği açıldı
Son dakika haber: Engelli çocuklar için Engelsiz Yarınlar Derneği açıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Bülent Arınç Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ivana Sert Demet Akalın Demet Özdemir Diego Armando Maradona
Spor Şenol Güneş Nacer Chadli Yılmaz Vural Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta kurulacak "Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezi" engellileri hayata bağlayacak - Kars
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 19:57:43. #1.14#
title