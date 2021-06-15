Kars'ta kurtların saldırısına uğrayan 22 koyun telef oldu, 15'i de yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta kurtların saldırısına uğrayan 22 koyun telef oldu, 15'i de yaralandı

Kars'ta kurtların saldırısına uğrayan 22 koyun telef oldu, 15'i de yaralandı
Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel

Kars'ta kurtların saldırdığı sürüdeki 22 koyun telef oldu, 15 koyun da yaralandı.

Kars'ta kurtların saldırdığı sürüdeki 22 koyun telef oldu, 15 koyun da yaralandı.

Halitpaşa Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Şevki Kuşari'nin ağılına kurt girdi.

Kurtların saldırısı sonucu ağıldaki 80 küçükbaş hayvandan 22'si telef oldu, 15'i de yaralı kurtuldu.

Koyunların sahibi Şevki Kuşari gazetecilere yaptığı açıklamada, koyunlarını dün merada otlatıp gece evinin yakınındaki ağıla koyduğunu söyledi.

Kuşari, gece fenerle kontrol için ağıla girdiğinde koyunlarının kurt saldırısına uğradığını anladığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Boris Johnson Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Yamantürk Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars'ta kurtların saldırısına uğrayan 22 koyun telef oldu, 15'i de yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 12:59:00. #1.16#

title