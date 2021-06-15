Kars'ta kurt dehşeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kars'ta kurt dehşeti

Kars'ta kurt dehşeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta bir vatandaşa ait ahıra giren kurt, 20 koyunu telef ederken, 7 koyunu da yaraladı.

Kars'ta bir vatandaşa ait ahıra giren kurt, 20 koyunu telef ederken, 7 koyunu da yaraladı.

Kars merkez Halitpaşa Mahallesi'nde hayvancılık yapan Şevki Kuş, akşam koyunlarını bir kısmını ahıra, bir kısmını da ağıla koydu. Gece koyunların meleme seslerinden durumu fark eden Şevki Kuş, dışarı çıktı. Gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşıran Kuş, hayvanlarına kurdun saldırdığını fark etti. Komşularında hemen duruma müdahale etmesiyle kurt bölgeden kaçarak uzaklaştı.

"Evde uyuyordum meleme sesine çıktım"

Koyunlarına kurdun saldırdığını ifade eden Şevki Kuş, "Gece ben uyuyordum. Kalktım kurt sürünün içerisine girmiş, müdahale edemedim. 23 koyunu telef etti. Bende şaşırdım. 22 senedir buradayım. Böyle bir şey görmedim. Gece kalktım kurt içerisine girmiş, hepsini böyle bırakmış. Zararım çok" dedi.

Yaşanan olay karşısında şaşkın olduklarını belirten Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Fermani Bay, "Komşum yürüyemiyor. Bunun varı yoku buydu. Buda elinden gitti, sigortası yok, bir emeklisi yok. Sadece hayvanlara bakıyordu. En az 60-50 bin lira zararı var" diye konuştu.

Şevki Kuş'a ait koyunlara saldıran kurt, 20 koyunu telef etti. Yaklaşık 7 koyunu da yaraladı. Kurtların saldırdığı koyunlar komşuları dehşete düşürdü. - KARS

Kars'ta kurt dehşeti
Kars'ta kurt dehşeti
Kars'ta kurt dehşeti
Kars'ta kurt dehşeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Angela Merkel Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Funda Eryiğit Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Diego Burak Yılmaz Yiğit Şardan Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kars'ta kurt dehşeti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 10:24:36. #1.15#

title