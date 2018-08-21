Kars'ta kurbanlıklar elde kaldı

KARS - Kars'ta Kurban Bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarında geçtiğimiz yıllara göre bu yıl kurbanlık hayvan satışlarında düşüş yaşanırken, çok sayıda kurbanlık satılmadı elde kaldı.

Kurban Bayramı'nın 1. günü olması nedeniyle kurban satış yerlerinde elde kalan kurbanlık hayvanlarının halen daha satışı devam edereken bazı vatandaşlarda aldıkları kurbanı pazarda kestirdi.

Geçen yıla oranla kurban satışında düşüş olduğunu ifade eden üreticiler, "Kurban satışları iyi değil. Hayvan çok pahalı, 100 hayvan getirmiştik. 15-20 tane sattık" dedi.

Kurbanlık hayvanlarını pazara götüren üreticiler, ellerindeki malların yarısını bile satamadıklarını belirterek, satışların bayramın 1. gününde de devam ettiğini ve bu satışların artacağını düşünerek bir umutla beklediklerini ancak tam anlamıyla hayal kırıklığına uğradıklarını belirttiler.

Bazı vatandaşlarda fiyatların yüksek olduğunu, fiyatların düşeceğini umut ederek kurbanlık almak için beklediklerini dile getirdiler.