Kars'ta kurallarla uymayan 79 kişiye ceza kesildi
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Kars'ta kurallarla uymayan 79 kişiye ceza kesildi

Kars'ta kurallarla uymayan 79 kişiye ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta sokağa çıkma kurallarını ihlal eden ve maske takmayan 79 kişiye polis cezai işlem uyguladı.

Kars'ta sokağa çıkma kurallarını ihlal eden ve maske takmayan 79 kişiye polis cezai işlem uyguladı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce oluşturulan 81 ekip, 255 polisin katılımıyla Kovid-19 denetimi yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis denetimlerine başladı. Polis ekiplerince araç ve yayalar tek tek durdurularak güncel izin belgesi sorguladı. İzin belgesi olmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara ceza kesildi.

81 ekip 255 polisin katılımıyla kent genelinde yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve maske takma zorunluluğunu yerine getirmeyen toplam 79 kişiye ceza kesilirken, denetimlerde 2 bin 495 şahıs sorgulandı. Bin 756 araç ise kontrol edildi. Polis ekiplerinin denetimlerinin süreceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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