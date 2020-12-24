Kars'ta kumar oynayan 10 kişi yakalandı
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Kars'ta kumar oynayan 10 kişi yakalandı

24.12.2020 13:22 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:26
Kars'ta kumar oynayan 10 kişi yakalandı

Kars'ta bir işyerinde yasağa rağmen kumar oynayan 10 kişiyi polis suçüstü yakaladı.

Kars'ta bir işyerinde yasağa rağmen kumar oynayan 10 kişiyi polis suçüstü yakaladı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde 10 kişinin kumar oynadığı bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen polis işyerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Pandemi dolayısıyla alınan kararlara uymayarak kumar oynatan iş yeri sahibine ve 10 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplam 46 bin 900 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca işyeri sahibine 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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