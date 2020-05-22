Kars'ta kum ocağında kamyonun çarptığı işçi öldü
Kars'ın Kağızman ilçesindeki kum ocağında hafriyat kamyonunun çarptığı işçi öldü.
22.05.2020 12:37 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:37
Kars'ın Kağızman ilçesindeki kum ocağında hafriyat kamyonunun çarptığı işçi öldü.
Kars-Kağızman kara yolunun Dört Yol mevkisindeki kum ocağında sürücü F.Y, kamyonla geri manevra yaptığı sırada Kadir Adıyaman'a (50) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Adıyaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İşçinin cenazesi, otopsi için Kağızman Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Sürücü F.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA