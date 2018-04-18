Kars'ta Kültür Şöleni Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) öncülüğünde düzenlenen " Kafkasya Üniversiteleri Bilim ve Kültür Şöleni" renkli görüntülere sahne oldu.

Kars Kafkas ekibinin ateşli bıçak gösterisi nefesleri keserken, Gürcistan folklor ekibin gösterisi ise salonu dolduranları adeta büyüledi.

KAÜ, Kafkasya coğrafyasındaki ülkelerin sahip oldukları ortak mirastan yola çıkarak geleceğe ışık tutacak dil, kültür, sanat, tarih, ekonomi, eğitim gibi alanlarda birikimlerin paylaşmak adına 9 ülkenin katılımıyla bilim ve kültür şöleni düzenledi.

KAÜ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklere Gürcistan, Nahçıvan, Tebriz ve Kars'ın dans ve müzik grupları katıldı. Bir birinden renkli görüntülere sahne olan etkinlikte konuşan KAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mükremin Özkan Arslan, "Üniversitemizin bir kuruluş felsefesi vardır, her üniversite gibi ama Kafkas Üniversitesi Kars 1992 yılından itibaren bölgedeki özellikle de Türki Cumhuriyetlerindeki siyasi gelişmelere paralel olarak kurulan üniversitemizin, bir kuruluş felsefesi var. Bu felsefe bu coğrafyada, özellikle Türk Dünyası başta olmak üzere, kardeş ülkelerimiz başta olmak üzere diğer coğrafyalarım temsilen üniversitemiz bir ilk erişimi bilimsel olarak araştırma ve akademik düzeyde devam ettirmek misyonu edinmiştir" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından başlayan "Kafkasya Üniversiteleri Bilim ve Kültür Şöleni" salonu doldurun yüzlerce kişiyi adeta kendinden geçirdi. Vatandaş ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği şölende, gruplar kendi yörelerine ait dans ve müzik dinletisini sergilerken, katılımcılar da gösterilere alkışlarla eşlik etti.

IÇ-

18.04.2018 - KARS