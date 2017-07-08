Kars'ta Küçük Akbabaların Yuvası Bulundu

HÜSEYİN DEMİRCİ - Dünyada nesli tehlikede olan ve kırmızı listede yer alan küçük akbabaların, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yuvası bulundu.



Kuzey Doğa Derneği Başkanı, Utah Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağan Hakkı Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırmaları sonucunda akbabaların 2004'ten bu yana soyu tüm dünyada en hızlı tükenen kuş grubu arasında bulunduğunu saptadığını belirtti.



Bir düzine küçük akbabanın Türkiye'de uydu vericiyle takip edildiğini aktaran Şekercioğlu, göç yollarının ise Doğu Anadolu'dan Afrika'nın doğusuna, Etiyopya ve Somali'ye uzanan güzergah olarak belirlendiğini söyledi.



Şekercioğlu, küçük akbabaların Türkiye'deki dört akbaba türü arasında göç eden tek tür olduğuna dikkati çekerek, "Bizim vericilerle takip ettiğimiz küçük akbabalar toplam yarım milyon kilometreden fazla yol katettiler. Tek bir kuşun bir yılda elli bin kilometreden fazla hareket ettiğini, uçtuğunu gördük ki bu dünyanın çevresinden daha büyük bir mesafe." diye konuştu.



Türkiye'de Aras Nehri Kuş Cenneti'nin küçük akbabaların yaşam alanı açısından büyük öneme sahip olduğunu anlatan Şekercioğlu, bu alanların kesinlikle korunması gerektiğini dile getirdi.



Şekercioğlu, Aras Nehri Kuş Cenneti'nin küçük akbaba ile birlikte 278 kuş türüne yaşam alanı olduğuna işaret ederek, "Doğu Anadolu'nun ilk halkalama ve kuş araştırma merkezini burada kurduk. Yaklaşık 90 bine yakın kuş halkalandı." ifadelerini kullandı.



Küçük akbabanın Kars'ta da ürediğinin tespit edilmesinin kendilerini heyecanlandırdığını bildiren Şekercioğlu, şunları kaydetti:



"Küçük akbabanın Ani'de Arpaçay kanyonunda ürediklerini biliyoruz. Sarıkamış'a yakın bu bölgede, bu kayalıklarda yuva bulmak çok önemli. Çünkü bu küresel çapta soyu tehlikede bir kuş ve sayıları hızla azalan bir tür. Sarıkamış'ta yaşayan küçük akbabaya verici takmadık. Fakat diğer kuşlara bakarak bu kuşun senede on binlerce kilometre mesafe katettiğini hesaplayabiliyoruz. Bu kuş türü kışı Etiyopya, Somali ya da Cibuti'de geçirdi. Mart ayında dönüş yolculuğuna başlıyorlar. Bazı bireyler bir hafta, on günde dönebiliyorlar. Eylül ayında bu kuş Doğu Afrika'ya dönecek ve kışı orada geçirecek."