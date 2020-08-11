Kars'ta Kozlu köyü karantinaya alındı
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kozlu köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
11.08.2020 08:51 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:13
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kozlu köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kozlu köyünde karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA