Kars'ta Köyüler Buz Gibi Sudan Balık İhtiyacını Karşılıyor

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars'ta, köylüler buz gibi akan sudan balık ihtiyaçlarını karşılıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece olduğu Kars'ta, sabah erken saatlerde yüzeyi tamamen donan Kars Çayı'na gelen köylüler, burada imece usulu balık tutarak evlerine balık götürüyor.

Kış aylarında tatlı su balıklarının çok lezzetli olduğuna dikkat çeken köylüler, yanlarında getirdikleri ağları önce suya seriyor. Ardından suyun içerisine giren köylülerden iki kişi ağı çekerken, diğer arkadaşları da suyun içerisinde gezerek balıkların ağın içine girmesini sağlıyor. Ağ ise içi balık dolduktan sonra çekiliyor. Günde 30 ile 40 kilo balık tutan köylüler daha sonra evlerinin yolunu tutuyor. Haftada 2 gün Kars Çayı'ndan balık avlayan köylüler, tuttukları balıkları da köyde bölüşüyor.

Kars merkez Çerme bölgesinde buz tutmayan ve açık olan alanda balık avlamaya çalıştıklarını ifade eden köylüler, "30-40 kilo balık tuttuk" dedi.

Balık tutmak için geldiklerini ifade eden köylüler, "Zordur, yiyecek için geldik. Ama nasibimiz de varmış. Ağı kurdular suyun içerisinde çeke çeke geldiler. Balık girdi içine, 30-40 kiloya yakın balık çıkarttılar. Balık lezzetli, doktorlar diyor balık yiyin, biz de yiyoruz" diye konuştu.

Soğuk havanın etkili olduğu Kars'ta soğuğa aldırış etmeden Kars Çayı'nda suya girerek balık tutan köylüler, ailelerinin balık ihtiyacını bu şekilde karşılıyor.

Saatlerce buz gibi akan suyun içerisinde balık tutan köylüler, tuttukları balıklarla mutlu bir şekilde köylerinin yolunu tutuyor. - KARS

Kaynak: İHA